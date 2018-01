Retkiluistelukausi on avattu

25.1.2018

Markku Jaatinen ei vierastanut tiistaina napakkaa pakkasta, kun mieli teki järven jäälle. Mies otti retkiluistimet mukaansa ja suuntasi Sahanlahden rantaan. Sahanlahdesta lähtee reilun kolmen kilometrin pituinen retkiluistelurata Särkirantaan. Kaikille avoin luistelurata on ollut kovassa käytössä ja parhaimmillaan jäällä on nähty 20 luistelijaa ja potkukelkkailijaa.

Lehdessä on juttua myös jäiden paksuudesta. Järvien jäät ovat jäätyneet epätasaisesti, eikä vielä kannata lähteä ihan joka paikkaan seikkailemaan.

