Tötteröt vastaan kikkarat

11.1.2018

Mennyt vuosi oli täynnä tahatonta tositeeveetä. Sitä ei voinut kukaan uutisia seuraava välttää, sillä niin sirkusmaiseksi Amerikan uusi Valkoisen talon isäntä ennen niin kunnioitetun presidentti-instituution toiminnan käänsi. Tötterötukan ihmeelliset seikkailut vallan viidakossa nousivat ja nousevat edelleen joka päivä kansainväliseen uutiskeskiöön.

Suomessa on päästy vähemmällä, kun presidentin vähentynyttä valtaa on käyttänyt entinen puolivallaton kikkaratukka. Maltilla ja älyään käyttäen, kansan hyväksi, ei omakseen.

Amerikassa, kuten kovin monessa muussakin maassa, presidentiksi pääsee moni muukin kuin sopivin tai pätevin. Riittää kun on tarpeeksi rahaa tai rahakkaita kavereita. Tai joissakin maissa entuudestaan niin luja ote vallan kahvasta, ettei sitä kouristusta ihmisvoimin pystytä purkamaan.

Meidän kannattaisi olla todella ylpeitä siitä, että poliittinen järjestelmämme nostaa presidentiksi demokraattisesti valitun ja tietotaidoiltaan testatun, hyväksi havaitun ehdokkaan. Kyllä meilläkin ehdokkaaksi asti pääsee vähemmillä eväillä, mutta voittoa niillä on turhaa havitella.

Elämme kiinnostavia viikkoja, kun tuloillaan olevien vaalien ehdokkaat saavat kaikki kertoa näkemyksensä siitä, miten ja mihin Suomea pitäisi tulevina vuosina johtaa. Tämän muutaman viikon tositeeveen olemme mekin ansainneet.

Lähtökohtaisesti olemme osa Euroopan unionia ja rahaliittoa. Toiset ehdokkaat sen hyväksyvät myös kotoisen politiikkamme ohjenuoraksi, toisilla on pyrkyä siitä pois ja takaisin kohti Impivaaraa. Näyttää varmalta, että reaalipoliittinen ote voittaa ja Suomi jatkaa myös seuraavan presidentin johdolla valitulla tiellä, joka ei ole ollut likimainkaan sileä, mutta enemmistön mielestä oikeansuuntainen.

Presidentin valta Suomessa on ollut kapenemaan päin, mutta arvojohtajuus ja vaikutusvalta ovat onneksi säilyneet. Hyvällä käytöksellä, kansalaiset ylimmältä vallan huipulta vähäisempään alamaiseen huomioiden, presidenttimme ovat toinen toisensa jälkeen ansainneet paikkansa maamme historiassa.

Kannattaa muistaa, että suomalaiset saavat itse valita presidenttinsä ja pääministerinsä, enää ei tarvitse kuunnella ohjeita naapurista, kenelle ääni on annettava, kenet valittava. Ajat ovat muuttuneet siinä mielessä hyvään suuntaan.

Nyt kun ensi kertaa vuosikymmeniin eletään maailmassa kovin epävarmoja ja uhantäyteisiä aikoja, sillä on oleellinen merkitys, kuinka kieli keskellä suuta maassamme politiikkaa tehdään. Suomi on geopoliittisesti jatkossakin tilanteessa, jossa se tahtomattaan pyllistää länteen, jos kumartaa itään ja päinvastoin. Tämä reaalipoliittinen tilanne pitää myös tulevien presidenttiemme pitää mielessään.

Mutta yhdestä asiasta voimme ja meidän pitää olla ylpeitä. Suomessa presidentinvaalit eivät ole suurta sirkusta tai lopputulokseltaan ennalta sovittua arvotonta näytelmää. Voittipa vaalit kuka tahansa, ensimmäisellä kierroksella tai vasta toisella, meillä kansa päättää ja saa sen seurauksena sellaisen presidentin kuin ansaitsee.

Kannattaa muistaa, että äänestäminen on sekä oikeus että velvollisuus. Sitä kautta ilmaiset oman mielipiteesi, joka on yhtä tärkeä ja merkityksellinen kuin kaikkien muidenkin.

Timo Korppi