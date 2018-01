4.1.2018

Uusi vuosi on perinteisesti lupausten aikaa. Yksi klassisimpia sanomisia on, että alkaa liikkua enemmän. Ei huono päätös, kunhan sen vain pitää. Nyt on mahdollisuudet saada tällekin lupaukselle vahvempi pohja, kun lähtee muiden mukaan. Kunnon Puumala -hankkeessa alkaa kolme uutta liikuntaryhmää vuoden alussa.

