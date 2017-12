30.11.2017

Joulun avaus viime lauantaina noudatteli perinteitä sään haltijan vierailua myöten. Lumi on ilahduttanut viimeksi avajaistapahtumaa neljä vuotta sitten ja moni sitä kaipaili sateenvarjojen suojasta.

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva sanoi puheessaan, että hän miettii joulua taitekohtana: silloin on aika kiittää kuluneesta vuodesta, on aika pysähtyä joulun sanoman äärelle ja on aika miettiä tulevaa.

