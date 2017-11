Taivaan ilmiöitä ja somettavia turisteja

9.11.2017

Tämä on ensimmäinen syksyni Puumalan asukkaana. Iltalenkillä havahduin siihen, että täällä on pimeää. Tähdet näkyvät keskellä kirkonkylää ja ei tarvitse mennä kauas, kun ne näkyvät todella hyvin. Kaupungissa joutuu ajamaan hieman pitemmän matkan päästäkseen keinovaloista eroon.

Tähtien katselu on ollut harrastukseni lapsesta alkaen. En ole vakavasti otettava harrastaja, mutta nautin tuosta äärettömyydestä ja saan päänsärkyä siitä, kun mietin, että kun avaruus laajenee, niin mikä on se, mihin se laajenee. Mitä on siellä, missä ei ole mitään?

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa on haastanut kaikki etsimään taivaalta Linnunrataa. Varsinainen kampanja

päättyi tällä viikolla, mutta ei se tarkoita, että taivaalle tiirailu pitäisi lopettaa.

Linnunrata ei näy valosaasteessa. Kannattaa katsoa. Linnunrata on kaunis ja mahtava. Muistan nähneeni sen itse kesällä, etelän pimeissä öissä. Makasin selälläni lumoutuneena keskellä yötä pihamaalla ja katselin tuota kotigalaksiamme.

Sain tosin päänsäryn, kun jäin miettimään, että miten minä olen tässä selälläni ja Linnunrata on tuolla, jos me kerran olemme osa sitä. Eli jos on pilvetön taivas, kannattaa lähteä yölliselle retkelle.

Saturnus. Meillä kaikilla lienee siitä käsitys kuvien perusteella. Pallo, jota renkaat ympäröivät. Kuka järjestäisi kirkkaalla ilmalla bussimatkan jollekin lähialueiden tähtitornille silloin kun Saturnus loistaa

taivaalla? Erikseen sopien ihan omalle porukalle, jotta ruuhkaa ei pääse syntymään.

Miksi? Koska Saturnus pitää nähdä kaukoputken läpi. Olen itse nähnyt sen yhden kerran. En ollut uskoa sitä todeksi. Aivan kuin joku olisi heiluttanut kaukoputken päässä paperista askartelemaansa ja värikynin käsittelemäänsä planeettaa. Saturnus oli kuin sadusta. Siellä se leijui lähes 1,3 miljardin kilometrin päässä,

mutta aivan kuin kämmenelle otettavissa.

Haluan nähdä sen uudelleen.

Muistan vielä vuosien jälkeen ne hetket, kun menetin Linnunrata- ja Saturnus-neitsyyteni. Se kertoo näkyjen vaikuttavuudesta.

Lapissa on turistibuumi. Muun muassa aasialaiset matkailijat rynnivät sinne talvella. Joissakin matkailukeskuksissa palkataan kiinaa osaavaa henkilökuntaa. Turistit tulevat katsomaan pimeyttä, lunta,

revontulia, majoittumaan erikoisissa hotelleissa kuten igluissa ja haluavat ottaa itsestään eksoottisia selfieitä, jotka päivittävät saman tien sosiaaliseen mediaan hashtagilla ”täällä minä olin”.

Samalla nämä turistit näkevät ehkä elämänsä ensimmäisen kerran sen, että pimeällä taivaalla tuikkii valoja.

Matkailijat tulevat usein aasialaisista ja eurooppalaisista suurkaupungeista, jossa taivaan ilmiöitä ei voi yleensä nähdä koskaan. Paitsi kun sataa kaatamalla vettä.

Nyt pitäisikin miettiä, miksi turistin pitäisi mennä Lappiin asti. Jos Suomeen asti vaivautuu, se ei ehkä ole edes kustannuskysymys, ja Lappi on korkealla pohjoisessa ja se on Joulupukin maa. Vahvoja argumentteja.

Mitkä olisivat ne tärpit, joilla turisti tulisi ja jäisi tänne meille? Ja voisivat kokea paljon samaa ja samoja luonnonilmiöitä kuin pohjoisessa, mutta samalla jotakin muuta ihmeellistä.

Talvella voisi järjestää eksoottisia asioita kuten kalastusta verkoilla jäällä, pilkkimistä, lyhyitä opastettuja retkiä metsään katsomaan eläinten jälkiä, laskemaan pulkalla mäkeä samalla kun pitkät kahvit ja muurikkaletut valmistuvat.

Lapissa on huomattu, että kaikki eivät uskalla mennä metsään. Tarvitaan opas. Turisti etsii kokemuksia, joista jää jälki. Paljon jo tehdään, enemmän varmasti voi.

Eikä kannata nauraa puhelimiaan kädessä pitäville ja alati valokuvia ottaville turisteille. Lapin matkanjärjestäjät ovat ymmärtäneet, että somettamiseen on annettava aikaa. Turisteille mietitään valmiiksi jopa kuvaustaustoja luonnossa.

Kun mennään jännään paikkaan, on oltava aikaa ikuistaa hetki ja laittaa se verkkoon ennen kuin jatketaan eteenpäin seuraavaan päivityskohteeseen.

Tämän ilmiön on huomattu kasvavan matkailijoiden keskuudessa. Tuskinpa se ainakaan vähenee.

Kari Kauppinen