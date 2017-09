Puimurit pääsivät vihdoin raksuttamaan

28.9.2017

Viljankorjuukausi on aluillaan.

-Aikaisin kylvetyt viljat olisivat jo valmiita, mutta pitkään jatkuneet sateet ovat haitanneet puintia, kertoi maanviljelijä Heikki Häkkinen.

Osa sadosta on vielä tuleentumassa. Kypsyäkseen se vaatisi aurinkoisia ja lämpimiä kelejä. Vaikka päivälämpötilat nousevat viljasadolle edullisiksi, on syysöiden kylmyys ja kosteus hidasteena.

-Muuten olisi ollut huippuvuosi, mutta sääolosuhteet käänsivät tilanteen päälaelleen.

Kovin pitkään vilja ei pysy puintikuntoisena.

-Puimaan pitäisi päästä ajallaan, muuten vilja ränsistyy. Kun tähkä kääntyy alaspäin, niin ennen pitkää se tippuu maahan.

Kuvassa Matti Pohjalainen puimakoneensa ratissa.

Teksti: Sofia Flygare. Kuva: Elvi Köpman.

