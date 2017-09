Essote vähentänyt lääkäripäivystystä yksipuolisesti

28.9.2017

Puumalan hyvinvointiaseman (entinen terveysasema) lääkäripäivystys on pudotettu syyskuussa viidestä päivästä neljään ja lokakuun alusta vähenee jälleen yksi päivä. Lokakuussa on lääkäri Puumalassa paikalla vain kolmena päivänä viikossa.

Erikoista on myös se, että maksajalle eli Puumalan kunnalle ei asiasta ole informoitu Essotesta mitään.

-Tiistaihin mennessä ei ole virallista tietoa tullut, vahvistaa vs. kunnanjohtaja Anne Julin.

-Ja syyskuussa väheni yksi päivä eikä siitäkään ole koko kuukauteen tullut tietoa, jatkaa Julin.

Samaan aikaan Essote on lisäämässä marraskuun alusta Juvalle ja mahdollisesti myöhemmin myös Kangasniemelle ja Mäntyharjulle kuudenneksi päiväksi eli lauantaille lääkäripäivystyksen.

PUUMALAN budjetti lääkäripäivystykseen on samalla tasolla tälle vuodelle kuin se oli seutusoten aikana, eli rahat on varattu 1,2 lääkärille. Seutusote osti tuolloin lääkäripäivystyksen kahden vuoden ajan Attendolta.

-Tuona aikana ei tullut yhtään valitusta. Niin asiakkaat kuin henkilökuntakin olivat todella tyytyväisiä, sanoo Anne Julin.

Essote ei suostunut jatkamaan sopimusta Attendon kanssa, vaan se on virkalääkäreiden kannalla.

-Ja nyt eivät sitten saa virkalääkäreitä.

-Eikä lääkäripulasta voi olla kyse, jos samaan aikaan päivystyspäiviä lisätään muihin kuntiin, ihmettelee Julin.

-Puumalan kunnalla on taloudelliset edellytykset lääkäripalvelujen maksamiseksi viideltä päivältä viikossa. Lisäksi kunnan tavoitteena on väestön ikärakenne ja pitkät välimatkat huomioiden tarjota lääkäripalvelua Puumalan hyvinvointiasemalla viitenä päivänä viikossa.

-Lääkärille on töitä viideksi päiväksi ihan riittävästi, kun palveluasumisessakin on niin paljon asiakkaita ja heidätkin on hoidettava, painottaa Julin.

YLILÄÄKÄRI Hans Gärdström sanoo, että Puumala on samassa asemassa kuin vastaavan kokoiset asemat koko Essotessa ja jopa hieman paremmassa.

Gärdstömin mukaan Juvan tai Mäntyharjun lauantainen kiire-vastaanotto ei ole poissa Puumalasta, ei myöskään Kangasniemen, jossa on myös jo ollut lauantaisin kiire-vastaanotto.

-Kiire-vastaanotto palvelee kaikkia Essotessa asuvia. Jos lauantain kiire-vastaanottoa ei jatkossa olisi edellä mainituissa kunnissa, niin aika ei lisäisi muualla resurssia, sanoo Gärdström.

Ylilääkärin mukaan kyseessä on samanlainen asia kuin ensihoidossa, kun palveluita ja palvelutahoja määritellään.

-Puumalassa on jopa hiukan enemmän palveluja kuin muualla, joka ei tietenkään lohduta, kun niukkuutta jaetaan koko Essotessa, hän toteaa.

Essotessa tehdään Gärdstömin mukaan päivittäin töitä asian korjaamiseksi.

-Ja kun kyselyitä tulee, niin ensimmäisenä ehdotetaan työtä Mikkelistä kauimmaisista paikoista, kuten Puumalassa ja Pertunmaalla, sanoo Gärdström.

Teksti ja kuva: Elvi Köpman