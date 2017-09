Sote-kaupan alkeet

21.9.2017

Kuntien sote-kiinteistöjen kohtalo on puhututtanut kuntakenttää paljon viime aikoina. Uudessa työssänikin olen päässyt asian kanssa usein tekemisiin. Yksityisen terveysalan yritykset ovat aktivoituneet ja ovat ostamassa sote-kiinteistöjä ympäri Suomea. Näin siitä huolimatta, että maallamme ei vielä ole hyväksyttynä lakeja, jotka viitoittavat tulevaa sote-ympäristöä.

Sinänsä on toki todennäköistä ja toivottavasti myös totta, että esimerkiksi terveyspalvelujen tarjontaan tulee nykyistä laajempi valinnanvapaus. Erityispiirteensä valinnanvapaudelle tuo kuitenkin se, että kyseessä on kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvista palveluista. Jos yksityistä ei toiminta kiinnosta, niin se voi niin sanotusti nostaa kytkintä. Julkiselle sektorille tämä on vaikeampaa.

Viimeksi sote-kiinteistöjen myynti yksityiselle on ollut esillä lähialueellamme Hirvensalmella. Attendo on ostamassa terveysasemaa ja palvelukotia, ja rakentaisi uudet tilat tilalle. Kunnalle vielä maksettaisiin purettavista seinistä, joiden todellinen arvo on siis negatiivinen. Jos kaikki menee hyvin, niin jatkossa tiloissa toimii maakunnan rahoittamana yksityinen sote-keskus, jossa saa hyvää hoitoa ja hoivaa.

Tunnetun sanonnan mukaan ”jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, se yleensä on sitä”. Uudistuvan lainsäädännön, rahoitusjärjestelyjen ja maakunnille siirtyvän järjestämisvastuun myötä kymmeniin pieniin tytäryhtiöihin kapseloitu kansainvälinen konserni ei ehkä ole varmin yhteistyökumppani palvelujen turvaamiseen. Varsinkaan, jos yhtiö itse ei omista uusista rakennuksista kivijalkaakaan, vaan rahoitus on kokonaan ulkopuolisten, esimerkiksi kansainvälisten sijoittajien, harteilla. Pahimmassa tapauksessa kunnat pääsevät myyjänä olemisen lisäksi vielä ostajaksikin, eikä markkinatilanne välttämättä ole tuolloin ostajan kannalta suotuisin mahdollinen.

Matias Hilden