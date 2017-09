Joona Hakalaa viehättää vaatetus menneiltä ajoilta

14.9.2017

Klassisuus on sana, jota vaatesuunnittelijaksi valmistuva puumalalainen Joona Hakala mieluusti käyttää puhuttaessa muodista.

-Muoti menee 20-30 vuoden sykleissä. Minua viehättää antiikin Kreikka, samoin bysantti vaatetus, koska se on myös sellainen aikakausi, mikä minua kiehtoo, hän sanoo.

Ja tuoreimpana muodin trendinä Joona on mieltynyt 1960-luvun muotiin.

Mieluimmin Joona sanoo suunnittelevansa miesten arkivaatteita.

-Niitä, joita voidaan käyttää jokapäiväisessä elämässä.

Puumalalaisten pukeutumisesta tuleva vaatesuunnittelija sanoo diplomaattisesti, että täällä elinympäristö ja ammatit ovat sellaisia, ettei tarvitse kävellä iltapuku päällä. Iltapuvulla hän tosin pääsi jo hankkimaan ”nimeä”, sillä Joonan suunnittelema puku oli Maiju Hallivuolla itsenäisyyspäiväjuhlissa Linnassa.

