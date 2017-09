Kunnanjohtajaksi 16 hakijaa

11.9.2017

Kunnanjohtajan viransijaisuutta haki määräaikaan mennessä kuusitoista ehdokasta, joista neljätoista on pätevää virkaan.

Hakijat ovat seuraavat: kauppatieteiden maisteri Alaheikka Risto Tornio, terveystieteiden maisteri Allik Mia-Riitta Uurainen, talotekniikan lvi-insinööri Andersson Tiina Helsinki, hallintotieteiden maisteri Haapala Jyrki Anttola, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Haavikko Hanna Mikkeli, insinööriopiskelija Hassinen Santeri Mikkeli, yhteiskuntatieteiden maisteri Jämsén Antti Lohja, hallintotieteiden maisteri Kannus Matti Kangasala, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Karvonen Jaakko Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri Kuittinen Matti Tohmajärvi, yhteiskuntatieteiden maisteri Kuuva Niina Mikkeli, kauppatieteiden maisteri Kärkkäinen Timo Pattijoki, yhteiskuntatieteiden maisteri Mäenpää Joni Kuopio, kauppatieteiden maisteri Sepponen Anu Imatra, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Tuovinen Jussi Kuopio, filosofian maisteri Vento Heikki Helsinki.

VALINTAPROSESSI etenee siten, että kunnanhallituksen aiemmin nimeämä valmisteluryhmä päättää haastatteluun kutsuttavista viimeistään ensi viikon alussa.

Haastatteluryhmässä ovat ovat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Unto Pasanen (kesk.), kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen (kesk.), kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Martti Laine (kok.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen (kesk.), kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Montonen (sd.), kunnanhallituksen jäsenet Antti Kasanen (ps.) ja Laura Pitkonen (sd.), kunnanvaltuutettu Olavi Kietäväinen (kd.) ja palvelujohtaja, vs. kunnanjohtaja Anne Julin. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kautonen.

Esitys sijaisesta on määrä käsitellä kunnanhallituksessa 2. lokakuuta ja kunnanvaltuustossa 9. lokakuuta.

Virka voidaan täyttää myös kutsumenettelyllä. Periaatteessa vielä kunnanvaltuuston kokoukseen voidaan tuoda uusi ehdokasnimi.

Haku päättyi maanantaina kello 15.

KUNNANJOHTAJAN virkaa hoitaa nyt palvelujohtaja Anne Julin, kunnes uusi kunnanjohtaja ottaa viran vastaan 1. marraskuuta.

Kunnanjohtaja Matias Hilden on virkavapaalla huhtikuun 2019 loppuun saakka. Hän työskentelee kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) erityisavustajana valtiovarainministeriössä.

Kari Kauppinen

Juttua on muutettu kello 19.30 siltä osin, ettei vielä maanantaina tehty päätöstä haastatteluun kutsuttavista, vaikka se oli vielä päivällä tarkoitus.

Lisäksi Niina Kuuvan kotipaikaksi on tarkentunut Mikkeli, ei Juva.