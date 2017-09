Ruokakauppaan murtauduttiin yöllä

2.9.2017

K-Market Apajaan murtauduttiin perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Hälytys murrosta tuli kello 3 jälkeen. Poliisit olivat paikalla tuntia myöhemmin, vartija hieman aiemmin.

Tekijöitä ei ole tavoitettu.

Kauppa ei päässyt aukaisemaan oviaan normaalisti kello 7. Vielä aamulla kaupan edusta oli poliisin nauhoituksellaan eristämä alue.

Kaupassa ei tehty muuta tuhoa kuin pelikone oli otettu irti ja tuotu rikotusta ikkunasta ulos. Peliautomaatissa on ollut köysi kiinni. Ilmeisesti pelikoneen rahoihin eivät murtautujat ole päässeet käsiksi.

K-Market Apajan kauppias Tanja Raivio epäilee, että pelikonetta on yritetty saada auton kyytiin, mutta varkaat on keskeytetty ja he ovat lähteneet pois.