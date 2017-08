Hallinto-oikeus ei tutkinut Pistohiekka-valitusta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Puumalan Luonto ry:n jättämän valituksen, koska se on saapunut hallinto-oikeuteen myöhässä.

Valitus koski sitä, että Puumalan kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 Pistohiekan ranta-asemakaavan.

Valitusajan viimeinen päivä oli sunnuntai 4.6.2017, mutta valitus olisi voitu jättää vielä maanantaina 5.6. kello 16.15 mennessä. Se on kuitenkin jätetty 5.6. kello 18.45.

