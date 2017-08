Mahdoton menestys

10.8.2017

Puumalan kunta kilpailutti alkuvuodesta yhteyslautta-aluksen liikennöinnin Hurissalon ja Lintusalon välille. Itse olin tuolloin hieman pettynyt, sillä liikennöinti kiinnosti tuolloin vain yhtä yritystä. Keväinen pettymys on kuitenkin unohtunut jo monta kertaa, sillä Kapasen pariskunnan johdolla lautta on kulkenut vakaasti tämän kesän aikana.

Olemme jo lehdistä saaneetkin lukea, että lauttayhteys on saanut arvioitua suuremmankin suosion. Vähäisin syy tähän ei ole varmasti ollut se, että Pirjo ja Jussi Kapanen ovat samalla antaneet lautalle kasvot ja ottaneet liikennöinnin hoitaakseen sataprosenttisesti. Lehtijutuissa on näkynyt selvästi se, että he itse näkivät yhteyslautan tarpeellisuuden ja hyödyt alueelle, mikä myös rohkaisi tarttumaan ruoriin.

Tällaisia ”Pirjoja ja Jusseja” Suomi ja eritoten Puumala tarvitsevat yhä lisää, vaikka heitä täällä kyllä jo useita onkin. Kyse ei ole siitä, että paikkakunnan hyväksi täytyisi tehdä työtä talkoilla, mutta meidän jokaisen oma toiminta niin työssä, yrityksessä kuin vapaa-aikana voi tuoda mukanaan paljon hyvää koko paikkakunnalle ja meille kanssaihmisille. Pienellä paikkakunnalla me kaikki myös olemme Puumalan lähettiläitä ulospäin.

Kun itse muutaman viikon päästä siirryn määräaikaisesti virkavapaalle ja toisiin tehtäviin, niin päällimmäinen ajatus, jonka toivon jokaisen puumalalaisen sisäistävän, on se, ettei paikkakunnan menestystä ratkaista sen enempää Mikkelissä, Helsingissä kuin Brysselissäkään. Puumalan tulevaisuus ja huominen rakennetaan, tai ollaan rakentamatta, täällä Puumalassa meidän omin voimin. On turha odottaa, että jostain ulkoapäin tulee joku tai jokin, joka kääntää kaikki asiat parempaan tai huonompaan päin.

Puumalalla menee monella indikaattorilla mitattuna tällä hetkellä hyvin, vaikka toki itse olenkin jäävi sitä arvioimaan. Talous on kunnossa, kunta on keskipitkällä aikavälillä tarkasteltuna muuttovoittoinen (mitä 80 prosenttia Suomen kunnista ei ole), työttömyysaste oli kesäkuussa maakunnan alhaisin ja vapaa-ajan asuntojen arvot ovat Kaakkois-Suomen kärkeä. Mainekaan ei liene heikoimmasta päästä. Heikko syntyvyys, ikärakenne ja jo vanhastaan vähäinen lasten määrä sen sijaan vaatii jatkossakin erityishuomiota, kuten myös alueen yritysten työllistämisedellytyksetkin. Olennaista on nähdä maailman ennätyksellisen nopea muutos, ja reagoida siihen paikallisesti.

Maailma muuttuu nopeaa vauhtia, ja kunnatkin jakautuvat entistä vahvemmin. Paikkakuntien menestys riippuu siitä, että löytyykö sieltä riittävästi niitä, jotka kehittävät uutta, parantavat olemassa olevaa ja kohtaavat tulijat sekä kanssaihmiset positiivisella asenteella. Sellaisia, joille tekeminen on puhumista ja arvostelemista olennaisempaa, ja jotka näkevät keskinäisen yhteistyön arvon. Meillä on hyviä esimerkkejä ja hyvä suunta: pidetään siitä kiinni jatkossakin.

Matias Hilden