Kesälomamietteitä Saimaan rannalta

27.7.2017

Kesäloma on niin minulla kuin varmaankin monella muulla mennyt normaaleja kylmempiä kesäsäitä ihmetellessä. Mustikka- ja sienisato on pahasti myöhässä, eikä kantarellien makuun ole vielä kunnolla päässyt. Viileästä säästä on ollut ainakin se hyöty, että ulkotöitä, esimerkiksi metsän raivausta, on jaksanut tehdä olennaisesti paremmin kuin hellesäillä ja paarmoja on ollut jonkun verran normaalia vähemmän.

Saimaalla liikkuessa on silmiin pistävää ollut liikkeellä olevien veneiden vähyys etenkin Puumalansalmen yläpuolen vesillä. Toivottavasti syynä on ainoastaan ollut kylmä ja epävakainen sää, eikä kiinnostuksen väheneminen veneilyä kohtaan. Venematkailussa on paljon kehittämisen varaa Saimaalla. Peruspalvelut veneilijöille ovat Puumalassa kunnossa. Se on hieno asia ja luo pohjaa venematkailun kehitykselle.

Muistojen Suur-Saimaan ajoissa veneitä nähtiin ja runsaasti. Järjestäjät kertoivat tänä kesänä saavutetun osanottajamäärässä ennätyksen. Puumalan satamaan tapahtuma kokosi runsaasti väkeä. Sen sijaan naapurikunnan huipputapahtuma, Sulkavan soutujen 50-vuotisjuhlasoutuun osallistui noin 4 200 soutajaa, joka on kovin kaukana huippuvuosien yli 10 000 soutajasta. Yritykset saada mukaan melojia ovat vasta alussa.

Olisiko vihdoin aika Sulkavan ja Puumalan yhdistää voimansa ja kehittää tapahtumaa yhdessä? Eräs mahdollisuus olisi lisätä soutuihin uudeksi vaihtoehdoksi ultra-matka, eli jatkaa matkaa Viljakansaarella, tehdä näin souduista kahden ison saaren ympärisoutu. Kilpasarjan lisäksi tuo pidennys saattaisi sopia monelle retkisoutuporukalle. Uskon, että näin mukaan saataisiin uusia osallistujia ja tapahtumalle lisää julkisuutta, joka hyödyttäisi molempia kuntia. Maailmalla erilaiset ylipitkät matkat ovat olleet menestys, erityisesti pitkän matkan juoksijoiden keskuudessa. Miksi malli ei toimisi myös soudussa?

Tapahtumia Puumalan kesässä on runsaasti, siitä kiitos tapahtumien järjestäjille. Kesätapahtumien määrässä ja myös laadussa Puumala on selvästi kokoaan suurempi. Toivottavasti yrittäjyyttä, tahtoa ja talkoohenkeä löytyy tulevina vuosinakin, koska monipuolinen tapahtumatarjonta on yksi keskeisimpiä vetovoimatekijöitä kilpailtaessa ihmisten mielenkiinnosta ja vapaa-ajasta.

Keskeisin koko Saimaan alueen ja myös Puumalan vetovoimatekijä on alueen ainutlaatuinen luonto ja sen ehdoton tähti Saimaan norppa. Norppakanta on vahvistunut määrätietoisella työllä ja vahvalla kansalaisten tuella. Tästä saatiin näyttöä muun muassa viime talvena norpan tekokinosten ja -pesien rakentamisena ja keväällä verkkokalastuksen rajoitusten noudattamisena. Tätä toimintaa on syytä jatkaa ja näin turvata norppakannan elinvoima.

Norppakanta on laajentunut myös Puumalan alueella. Jo muutama vuosi sitten kuulin, että norppia on tavattu myös Haapaselän länsipuolisilla vesillä. Itse pääsin todistamaan tätä iltaisella soutulenkillä heinäkuun puolessavälissä. Norpan tapaaminen on aina sykähdyttävä kokemus, minulle se jäi yhdeksi tämän kesän huippuhetkistä.

Timo Kietäväinen

Kirjoittaja on Puumalan vapaa-ajan asukas ja töissä julkisen alan työeläkeyhtiö Kevassa toimitusjohtajana.