20.7.2017

Isomummostani en paljon muista, mutta evakkona hän Kivennavalta tuli viimeisten joukossa joskus yli 70 vuotta sitten. Ehti nähdä minutkin, pojantyttärensä esikoisen, mutta kuoli sitten, kuten vanhuksilla tapana on.

Yhden asian tai pari muistan hänestä, sillä tavalla kuin alle viisivuotias sen muiston on pystynyt tallentamaan. Konkretioiden kautta. Hän varjeli vaarini ja mummoni pihan joriinipenkkiä kuin silmäteräänsä, vaikka ei sitä itse ollut istuttanutkaan. Hänellä oli kuulemma ollut Kivennavalla samanlainen, mutta sinne jäi, vieraiden haltuun ja mahtavatko osata edes kukkia hoitaa. Joriinit pitivät isomummon kiinni kotikonnussaan, vaikka säie oli ohut. Samalla pysyi yllä toivo siitä, että Karjala palautettaisiin vielä joskus ja hän pääsisi kuuntelemaan kuinka ”Karjalan mailla kägöset kukkuu”. Minulle nuo joriinit olivat silloin ikuisen ihmetyksen ja vielä nytkin jokakesäisen ”pakko saada” –mielteen aihe.

Ei käynyt kuten isomummo toivoi, vaikka kerrotaan, että Kekkonen oli palautushankkeen onnistumisen kanssa ihan hilkuilla. Nikita Hrustshov oli jo Tamminiemen saunassa lämminnyt asialle, mutta sitten lipsahti suuren isänmaallisen sodan sankarilta poliittinen palli alta ja tilalle astuivat jämeräpartaisemmat miehet.

Isomummoni eli toivossaan viimeiseen henkäykseensä saakka, olympiavuonna. Ja vielä kuolinvuoteellaan toisti karjalaista viisautta, että ”ilo pintaan vaikk’ syvän märkänis”. Hänessä eli synnynnäinen optimisti viimeiseen saakka.

Kulumassa oleva kesä ei ole pessimistejä ruokkinut ainakaan säiden puolesta, mutta optimistit sanovat niille huihai. Jos hellepäiviä on ollut normaalia puolta vähemmän, kuka helteitä kaipaa. Hiottaa, janottaa ja ketuttaa, kun ei jaksa tavallisiakaan asioita toimittaa. Tavallista raskaammista puhumattakaan. Mustikkasato on myöhässä, mutta ei se minnekään metsistä karkaa, poimintaa ja pakastamista pitää vaan vähän siirtää. Samoin käy mansikalle, parempi myöhään…. ja tässä tapauksessa siitä saadaan parempi satokin, jossa optimisti kokee voittavansa silkkaa rahaakin, kun kilohinta laskee.

Asuntomessut eivät olisi voineet parempaan taloudelliseen saumaan osua Etelä-Savon kannalta. Väkeä on riittänyt ihmettelemään Wavea ja muita ihanuuksia ja mitäs siitä, jos niistä pääsee nauttimaan ihan muut ihmiset. Kivat heille, ollaan iloisia heidän puolestaan. Ja kipristellään kiitollisuudesta kauppiaiden ja matkailuyritysten puolesta, kun venäläiset turistit ovat taas tulleet joukolla nauttimaan Suomesta ja hamstraamaan suomalaisia juustoja, jotka sentään maistuvat juustolta.

Eletään uskossa ja toivossa, että neljän viikon päästä pidettävät toiset Kirjakemmakat ylittävät niin uutiskynnyksen kuin sisällöllis-taiteelliset tavoitteensa. Ennusmerkit ovat hyvät. Kunnan markkinointijohtoa myöten on hykerrelty, kuinka tapahtumaa on puffattu maan päälehteä myöten ja ihmetelty, kuinka nimekäs vieraslista Puumalassa on saatu aikaan, kun esiintyjistä puhutaan. Tässä tapauksessa työ tekijöitään kiittää ja tapahtuman jatkoa ei kannata edes peruspessimistien kyseenalaistaa.

Kirjakemmakoita odotellessa on ollut ilo nauttia lukuisten kesävieraiden ja paikallisten kanssa yhä laajenevasta kulttuuritarjonnasta. Sahanlahteen siirretty Teatterifesti-tapahtuma osoitti olevansa sekä toivottu että tarpeellinen lisä Puumalan kulttuurikalenteriin. Hurissalon harrastajateatterin ”Suomen suvaitsevaisin kylä” uskalsi katsojien riemuksi irvistellä paikkakuntaa vaivanneelle nurkkapatriotismille oikein kunnolla ja yksi jos toinenkin katsoja toivoi esityksen jälkeen, että ottaisivatpa ahdasmielisimmät näytelmäkappaleen opetukset onkeensa.

No, synnynnäisenä optimistina en ole ikäviin asioihin halunnut juuri puuttua. Mutta kun hyväksi lopuksi on mukava puhua säästä, huonommastakin, niin muistutettakoon ilmaston muutoksen johtuvan ihmisen tekosista ja tekemättömyyksistä. Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneet maat johtajineen eivät voi olla väärässä, koska tähän mennessä erimielisiksi ovat ilmoittautuneet vain simpanssit ja jotkut heidän laillaan ajattelevat kravatinkantajat.

Ilmastonmuutos ei välttämättä tarkoita sitä, että Suomessa kohta elettäisiin kuin tomaatit närpiöläisessä kasvihuoneessa. Voi se näyttäytyä kylmänäkin kesänä, mutta yhtä kaikki, iloitkaamme siitäkin.

Timo Korppi