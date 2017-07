Tryffelitammia kasvatetaan Puumalan saaristossa

20.7.2017

Ravintola Niinipuun emäntä Paula Okkola hankki saaristolaispäivässä viime lauantaina tryffelitammia. Gourmet-herkkuina tunnetut tryffelisienet kasvavat isäntäpuun juuristossa.

-Nyt sitten odotetaan useampi vuosi. Tavoitteena on tryffeliomavaraisuus, sanoo Okkola.

Tammien juuristoon on lisätty tryffeli-itiöitä ja ne on jo istutettu Juvan tryffelikeskuksen asiantuntijoiden ohjeiden mukaan. Tryffelikeskus piti luennon Niinipuussa saaristolaispäivänä.

