Tukkirekan perävaunu kaatui Ryhäläntiellä

15.7. 2017

Tukkilastissa olevan rekan perävaunu kaatui tuntemattomasta syystä tielle perjantaina iltapäivällä pian kello 14 jälkeen Ryhäläntiellä.

Perävaunussa lastina olleet tukit levisivät pääasiassa tien sivuun peräkärryn jäädessä tielle.

Vetoauto ei kärsinyt vaurioita eikä kuljettaja loukkaantunut.

Onnettomuus sattui 1,9 kilometriä ennen kantatie 62:n risteystä. Auto oli tulossa Juvalta ja menossa Imatralle.

Tie oli hetken aikaa poikki raskaalta liikenteeltä ja osin liikenne jouduttiin pysäyttämään peräkärryn pois siirtämisen takia.

Tien pinnoite ja pientare kärsivät vaurioita. Tiehen syntyi monttuja, jotka on korjattu. Jäljellä on enää pieniä naarmuvaurioita, mutta ne eivät haittaa ajamista. Myös lastia on tien sivussa.

