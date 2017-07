6.7.2017

Niinisaaren taiteilija-galleristi Paula Lamio-Matinen sai tämän vuoden kulttuuripalkinnon, jonka kunta luovutti viidettä kertaa.

Lamio-Matinen on Honey Moonissa pitänyt taidenäyttelyjä kaksikymmentä vuotta. Esillä on ollut laadukkaita töitä, muun muassa Juhani Palmulta, Panu Hemmingiltä, Mika Töröseltä sekä Tapani ja Juha Tammenpäältä. Myös venäläiset taiteilijoiden Alexander Ziminin ja Vitold Smukrovichin öljyväritöitä on ollut esillä.

