3.7.2017



Luukkolassa olevaan riistakameraan on tallentunut karhuemo ja kaksi poikasta nuolukivellä, joka on laitettu lähinnä hirville. Kuvien lähettäjä Olavi Kietäväinen kertoo, että kyseinen karhuperhe on keväästä saakka ollut samoilla alueilla.

Karhupentu ei vielä ylety nuolemaan, vaikka koittaakin matkia emoaan. Yhdessä kuvassa pentu nuolee emon suolaisia huulia, sillä emo on juuri nuollut suolakiveä.

Kuvat ovat tallentuneet 29.6. kello 21.24-21.54 ja 1.7. kello 18.50-18.53.