Järvipelastajat turvaavat osaltaan veneilyä Saimaalla

29.6.2017

Mikkelin Järvipelastajien toiminta-alue on laaja ulottuen Mikkelin, Juvan, Puumalan ja Ristiinan Saimaan vesialueille. Järvipelastajien kotisatama on Anttola, josta on noin tunnin matka eri toimintakohteisiin.

Veden varaan joutuneiden auttaminen on pääsääntöisesti pelastuslaitoksen vastuulla, mutta Järvipelastajilla on tarvittaessa osaamista ja valmiutta myös siihen. Hätäkeskus ohjaa pelastuspyynnöt oikeisiin osoitteisiin.

Lisää aiheesta Puumala-lehdessä 29.6.

