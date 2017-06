Rengastie on polkupyöräilijälle aistimatka

3.6.2017

Puumalan vapaa-ajan asukas Ilkka Lehtola testasi rengastien polkupyörällä.

-Pyöräretki on parhaimmillaan tutkimusretki paikallisuuteen. Se ei ole vain sitä, että kilometrejä kertyy ja hiki lentää, vaan että ehtii nautiskellakin matkan varrella.

Lehtolalle polkupyörällä ajaminen on moniaistinen kokemus.

-Esimerkiksi tuoksuja kokee harvemmin autoillessa tai prätkäillessä. Ja yksi parhaimmista tuoksuista on se, kun polkee jyrkähköä ylämäkeä, niin tien laidasta nousee metsämansikan tuoksu.

Tuolloin pyörän satulasta voi hypätä hyvinkin pois ja poimia marjoja suuhunsa, sillä ajaminen ei ole niin totista ja kiireellistä.

-Muutoinkin matkan varrella on erilaisia kahvipaikkoja ja kioskeja. Yksilöllisiä pysähtymispaikkoja on paljon. Niissä maut ovat yksilöllisiä.

-Esimerkiksi Lietveden kioskilla korkealla mäen päällä kahvi ja tuore munkki maistuvat paljon paremmalta kuin kaupungissa. Paikka muuttaa perustuotteen henkilökohtaisemmaksi. Kiireettömyys, maisemat sekä kasvien, puiden ja kukkien tuoksu tuovat lisäarvoa.

Paikallisissa ruokapaikoissa kannattaa Lehtolan mukaan kokeilla paikallisia erikoisuuksia.

Pyöräilyn tuottama hyvä olo jatkuu ajopäivän jälkeen.

-Kun istahtaa ja lihakset lähtevät rentoutumaan, niin tulee raukea mielihyvän olo. Se on hyvä tunnetila. On liikkunut ja samalla kokenut erilaisia asioita.

ILKKA Lehtola ajoi rengastien Nestorinrannasta alkaen, siirtyen ensin Matti Viialaisen kyyditsemänä veneellä Hurissaloon, sieltä Lietveden kioskille, seuraavaan taukopaikkaan Sahanlahteen ja sitten Puumalan satamaan, josta edelleen Lintusaloon, takaisin Nestorinrantaan.

-Haastavin osuus oli ajaa Hurissalon ja kantatie 62:n risteyksestä lähelle Puumalaa. Sillä osuudella pitää olla tarkkana.

Lehtola kuvailee, että kaikkein vaikeinta on, kun iso rekka menee ohi ja joutuu sen imuun.

-Siinä joutuu pitämään tangosta tiukasti kiinni varsinkin tilanteessa, jossa samaan aikaan tulee kohtaavaa liikennettä eikä rekka pääse ohittamaan pyöräilijää etäältä.

Lehtola sanoo, että tilanne helpottuu, kun pääsee Vanhan Puumalantien risteykseen, jossa kantatieltä pääsee pois.

Lehtola pohtiikin, josko pyöräilyreitille voisi löytyä turvallisempia vaihtoehtoja kantatien osuudella maastosta, ketunlenkeistä.

-Siinä olisi kehitettävää.

Paras reitti rengastiellä Lehtolan mielestä on, kun ajellaan vähäliikenteistä reittiä Puumalasta Hurissaloon ja koko ajan on vesistöä sekä ylitetään salmia, siltoja ja saaria.

-Vene ja lossimatka tekevät tästä reitistä erityisen.

Yhteensä rengastiellä on matkaa noin 60 kilometriä.

AUTOILIJOILLE Ilkka Lehtolalla on vinkki.

-Sen sanoisin, että kun edessään näkee pyöräilijän, niin ihan reilusti hiljentäisi.

Pyöräilijää Lehtola kehottaa pukemaan oranssin liivin, jotta autoilija kiinnittää heti huomiota.

Perheille Lehtola suosittelee yhtä majapaikkaa muutamaksi päiväksi, josta voi sitten tehdä eri suuntiin päiväretkiä. Retkien ennakkosuunnittelu on tärkeää.

-Useampaan suuntaan pitäisi päästä, jotta ei tarvitse vatkata samoja reittejä.

Kun pyöräretkelle lähtee, ajopelin pitää tietysti olla kunnossa, vaikka mitään erityisenlaatuista pyörää ei tarvitse. Lehtola sanoo, että pitää valita oman kunnon mukainen matka sekä varata juomaa mukaan.

-Uupumus tulee helposti, jos välittömästi hikoilee itsensä kuivaksi.

Lehtola asuu Imatralla, mutta hänellä on vapaa-ajan asunto Puumalassa.

LINTUSALON ja Hurissalon väliä liikennöivä yhteysalus aloittaa liikennöinnin 10. kesäkuuta. Lautta kuljettaa polku- ja moottoripyöräilijöitä. Aluksena toimii Norppa II.

Hurissalon puolella lautan satamapaikka on Kivisalmi, josta on kaksi kilometriä Hurissalon Salelle. Lintusalossa satamapaikka on Nestorinranta.

Alus liikennöi päivittäin elokuun loppuun saakka. Lähtöaika Lintusalosta on kello 14 ja Hurissalosta kello 15.

Lauttamatka kestää puolisen tuntia.

Yhdensuuntainen matka maksaa polkupyöräilijältä kymmenen euroa, moottoripyöräilijältä viisitoista euroa ja lisämatkustajilta viisi euroa.

Lauttapaikan voi varata sähköpostilla osoitteesta norppa@puumala.fi tai puhelimitse numerosta 050 308 3004. Jos lauttamatkaan on aikaa alle 24 tuntia, liikennöitsijä suosittelee varaamista puhelimitse.

Lauttalippuja myy myös osa reitin varrella olevista yrityksistä.