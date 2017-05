18.5.2017

Puumala on saanut uuden julkkismökkiläisen Ville Haapasalosta, jonka perheelle valmistui jouluksi oma vapaa-ajanasunto Saimaan rannalle. Näyttelijä-televisiojuontaja Haapasalo sanoo olevansa suuren veden äärellä omimmillaan. Kun työ on suulla ja päällä tehtävää kommunikointia ihmisten parissa eikä missään saa kulkea rauhassa, on oltava paikka rauhoittumiseen.

Lue lisää Puumala-lehdestä.

Share This: