Puolueet jakoivat paikat

Puumalan luottamuspaikat jaettiin keskiviikkona iltapäivästä.

Keskusta sai hallituksen ja valtuuston ensimmäisten puheenjohtajien nuijat, samoin kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan nuijan. Valtuuston toisen puheenjohtajan nuija menee kokoomukselle. Hallituksen kakkospuheenjohtajuus menee SDP:lle.

Hallituksen seitsemästä paikasta neljä menee keskustalle, kaksi SDP:lle ja yksi perussuomalaisille.

-Naiskiintiö täyttyy kolmella naisella, sanoo Unto Pasanen.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajuus menee SDP:lle, varapuheenjohtajuus perussuomalaisille ja muista paikoista kolme keskustalle, yksi kokoomukselle ja yksi sosialidemokraateille.

Teknisen lautakunnan seitsemän jäsenen puheenjohtajaksi tulee keskustalainen, varapuheenjohtajaksi sosialidemokraatti ja muina jäseninä kaksi keskustalaista, yksi SDP:stä, yksi kokoomuksesta ja yksi perussuomalaisista.

Tarkastuslautakunnan viidestä jäsenestä kaksi on keskustasta, joista toinen puheenjohtaja. Varapuheenjohtajuus on kristillisillä ja lisäksi yksi paikka on perussuomalaisilla ja yksi SDP:llä.

Valtuustossa on keskustalla kymmenen paikkaa, sosialidemokraateilla viisi, perussuomalaisilla kolme, kokoomuksella kaksi ja kristillisdemokraateilla yksi.

Pasasen mukaan henkilökysymyksistä puolueet pääsevät neuvottelemaan ensi viikon alussa. Valtuusto päättää lopullisesti nimistä kesäkuun 12. päivänä.