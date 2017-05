HurissaloTalon myynti on viimeinen vaihtoehto

6.5.2017

Hurissalon kyläläisten ja yhdistysten käytössä olevaa HurissaloTaloa, entistä kyläkoulua, on haettu uskotun miehen hoitoon. Enemmistöosuus kiinteistöyhtymän, jolla taloa hallinnoidaan, omistajista hakee tätä päätöstä Etelä-Savon käräjäoikeudelta. Prosessin tarkoituksena on ratkaista talon toiminnasta syntyneet kiistat.

Hakemuksessa todetaan, että yhtymän osakkaat ovat ajautuneet keskenään sovittamattomiin ristiriitoihin yhteisesti omistetun kiinteistön käytöstä, eivätkä uskotun miehen palveluksia hakevat näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin yhteisomistussuhteen purkamisen. Se ei tule hakijoiden mukaan onnistumaan ilman uskottua miestä.

HurissaloTalo on alun perin ostettu Puumalan kunnalta kyläyhteisön ja sen asukkaiden yhteiseksi kohtaamis- ja harrastuspaikaksi.

Kunnan ja ostajien välisessä sopimuksessa ei ole määritelty kiinteistön jälleen myynnistä tai luovutuksesta mitään.

MIKÄLI osapuolten kiistoja ei saada sovittua, viimeinen vaihtoehto on purkaa koko kiinteistöyhtymä, jollaisena HurissaloTalo toimii. Sen myötä kiinteistö menisi julkiseen myyntiin, esimerkiksi tarjouskauppana.

Hakemuksen jättäneet pyytävät, että käräjäoikeus ei määrää omaisuutta myytäväksi huutokaupalla, koska heidän mukaansa myymällä omaisuus kiinteistövälitysliikkeen tai muulla vastaavalla tavalla, jonka uskottu mies tilanteen mukaan valitsee, on ilmeisesti päästävissä kaikkien kannalta taloudellisesti parempaan lopputulokseen.

ENNEN julkista myyntiä pitää lain mukaan selvittää kaikki muut vaihtoehdot.

Yksi vaihtoehto on se, että syntyy sopu yhtymässä mukana olevien omistajatahojen välillä ja kaikki jatkuu kuten tähänkin asti.

Vaihtoehtona on myös se, että osa yhtymän osakkaista ostaa osan ulos yhtymästä. Tähän ei voi pakottaa, vaan asia on sovittava. Mikäli sopu osakkaiden kesken, ilman tarvetta laittaa kiinteistöä julkiseen myyntiin, saavutetaan uskotun miehen johdolla, talon toiminta jatkunee entisellään.

Kiinteistöyhtymän suurimmat omistajat ovat Hurissalon kyläyhdistys ry ja Hurissalon Harrastajateatteri ry. Molemmat omistavat kolmanneksen. Yksi kolmannes on yksityisillä omistajilla. Sekä kyläyhdistys että harrastajateatteri ovat allekirjoittaneet käräjäoikeudelle toimitetun hakemuksen.

Kyläyhdistys ja harrastajateatteri ovat ilmoittaneet antamassaan tiedotteessa, että niiden toiminta jatkuu tässä vaiheessa ennallaan eikä taloa olla tässä vaiheessa myymässä.

MIKÄLI sovintoa ei saada aikaiseksi, viimeisenä keinona uskotulla miehellä on käytössään kiinteistön ja tontin myynti. Se tarkoittaa käytännössä tarjousten pyytämistä. Tällaisessa tilanteessa korkein tarjous voittaa.

Tarjouskilpailussa voivat olla mukana myös nykyiset omistajat, jolloin maksettava summa lasketaan siitä osuudesta, jota ei tarjouksen jättänyt taho omista, eli omasta osuudesta ei tarvitse tietenkään maksaa.

Nykyiset omistajat menettävät kiinteistön, jos sopua ei heidän aiemmin tässä jutussa mainituilla tavoilla saada aikaan, jolloin kiinteistö menisi myyntiin ja jos tällöin joku muu kuin nykyinen omistaja tekee korkeimman tarjouksen uskotun miehen valvomassa tarjouskilpailussa.

KÄRÄJÄOIKEUDELLE toimitettu hakemus perustuu lakiin eräistä yhteisomistussuhteista uskotun miehen määräämiseksi ja muita tarvittavia toimenpiteitä varten.

Hakemus on toimitettu oikeudelle 24.4.

Kyseisenlaisen hakemuksen voi kiinteistöyhtymissä jättää kuka tahansa osakas tai osakkaat.

Hakemuksen jättivät yhteisesti kyläyhdistys, harrastajateatteri ja neljä yksityishenkilöä.

Käräjäoikeus on pyytänyt kiinteistöyhtymän muilta jäseniltä lausuntoa asiaan 28.4. päivätyllä kirjeellä. Aikaa lausunnon antamiseen on kaksi viikkoa. Lausuntoa on pyydetty kuudelta yksityishenkilöltä, jotka omistavat HurissaloTalosta noin 21 prosenttia.

TÄMÄ juttu perustuu Etelä-Savon käräjäoikeuden julkisiin asiakirjoihin sekä lainoppineiden haastatteluun kiinteistöyhtymän kiistatilanteiden ratkaisumalleista.



Kari Kauppinen