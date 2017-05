4.5.2017

Sahanlahdessa on järjestetty talkoot ympäristön siistimiseksi muutaman vuoden ajan. Kylän väki ja muutama karavaanarikin on paikalla. Talkoiden yhteisöllisyyttä kehutaan, sitä miten mukava on vaihtaa muiden kanssa kuulumisia. Samalla talkoiden hengen mukaan työt tulevat tehdyksi. Talkoot päättyvät perinteisesti saunomiseen ja ateriointiin.

