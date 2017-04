Jos kukaan ei loikkaa leiristä toiseen, Matias Hilden jää Puumalaan

24.4.2017

Kunnanjohtaja Matias Hilden (kesk.) on tänään illalla ehdolla Imatran kaupunginjohtajaksi. Toisena ehdokkaana on Rami Hasu (kok.)

Imatran kaupunginjohtajan valinta sai uuden ja yllättävän käänteen loppuviikosta, kun SDP ilmoitti vetävänsä tukensa Antti Vuolanteelta (sd.), koska hänellä ei katsottu enää olevan mahdollisuuksia tulla valituksi sen jälkeen, kun kaupunginvaltuutettujen kantoja oli kartoitettu.

Imatralla on 43 valtuutettua, joten 22 ääntä riittää valintaan. Kokoomuksen yksitoista valtuutettua, perussuomalaisten kuusi, keskustan kolme ja vihreiden yksi valtuutettu ovat tällä hetkellä sanomalehti Uutisvuoksen mukaan Hasun kannalla. Tämä toisi 21 ääntä eli yhtä vaille varmaan voittoon tarvittavan äänimäärän.

Puuttuva ääni saattaa tulla siitä, että sitoutumattomien ryhmän varajäsen tulee perussuomalaisista. Jos ennakkokaavailu pitää paikkansa, hänen äänensä menee Hasulle. Illan kokouksessa varajäsenenä istuva Aleksi Tikkanen (ps.) ei kuitenkaan suostu sanomaan, ketä äänestää. Hän kuittaa kahdesti, että ”aika näyttää”. Sitoutumattomien valtuutettu on entinen perussuomalainen. Hän ei osallistu kokoukseen, koska on Turkissa.

Hildenin kannalla ovat Uutisvuoksen mukaan demarit 17 valtuutetulla ja vasemmistoliitto kahdella. Lisäksi yksi ääni tullee perussuomalaisilta. Se tuo 20 ääntä.

Ääniä on tämän jälkeen jäljellä vielä yksi, kristillisdemokraateilla. Se ei riittäisi kuitenkaan Hildenin valintaan, jos muutoin ennakkokaavailut pitävät kutinsa.

TÄLLÄ hetkellä on mahdoton sanoa, millaiseksi tilanne kääntyy, sillä kaupunginjohtajasta tullaan äänestämään, ja jos suljettua lippuäänestystä vaaditaan, se toteutuu.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) sanoo, että suljettu äänestys on todennäköinen.

Sen jälkeen nähdään, liikkuuko 1-2 ääntä leiristä toiseen, joka siis voi keikauttaa tilanteen miten päin vain.

SDP laski ilmeisesti sen varaan vaihtaessaan Antti Vuolanteen Matias Hildeniin, että keskusta siirtyy Hildenin taakse ja voitto tulisi siten vasemmiston ja keskustan äänillä. Keskusta kuitenkin tyrmäsi tämän hankkeen.

PUUMALA-LEHTI kertoo valinnasta heti, kun se on tehty. Kaupunginvaltuuston kokous alkaa tänään kello 17.30.

Teksti: Kari Kauppinen