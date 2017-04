Matias Hilden saatetaan valita maanantaina Imatran kaupunginjohtajaksi

23.4.2017

Kunnanjohtaja Matias Hilden on yhä mukana Imatran kaupunginjohtajavalinnassa. Asiasta kertoo sunnuntaina julkaistu imatralainen Uutisvuoksi-lehti.

Imatran kaupunginvaltuuston on määrä päättää uudesta kaupunginjohtajasta maanantaina 24.4.

Kaupunginjohtajavalinnan loppusuoralla ovat olleet Rami Hasu (kok.) ja Antti Vuolanne (sd.), jotka valittiin haastattelukerroksen ja henkilöarvioinnin jälkeen jatkoon.

Hilden oli viiden haastatellun joukossa alkuperäisessä haussa alkuvuodesta.

Yhteensä Imatran kaupunginjohtajaksi oli seitsemäntoista hakijaa, joista viisitoista täytti kelpoisuusvaatimukset.

YLLÄTYSKÄÄNNE kaupunginjohtajavalinnassa johtuu Uutisvuoksen mukaan siitä, että kokoomuslaisen Rami Hasun taakse oli muodostumassa niukka enemmistö valtuutetuista. Uutisvuoksi kertoo, että demariehdokas Antti Vuolanteen takana oli perjantaina 20 valtuuston 43 jäsenestä. Hasun valintaa kannatti 22 valtuutettua.

Demareiden ja vasemmistoliiton ehdokas on ollut Vuolanne, mutta nyt sosialidemokraateilta on tulossa uusi esitys valintaan ja se olisi Uutisvuoksen mukaan Matias Hildenin (kesk.) valinta.

Imatran 43 valtuutetusta 17 on demareita, kokoomuslaisia on 11, keskustalaisia 3, perussuomalaisia 7, vasemmistoliittolaisia 2 sekä vihreitä, kristillisiä ja sitoutumattomia kukin 1.