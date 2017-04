Puumalan siltatornin valaistuksen ideakilpailu ratkesi

13.4.2017

Puumalan siltatornin tuleva ulkonäkö on ratkaistu.

Paras kokonaisuus palkintolautakunnan mielestä oli ehdotus nimeltä Saimaanmajakka, jonka suunnittelija on valaistussuunnittelija TaM, AMK Heini Myllyoja.

-Idea ilmanpaineen mukaan säätyvästä valaistuksesta oli kilpailun innovatiivisin. Ympäristön mukaan muuttuva valaistus ja ajatus tällaisesta koko kylän ilmapuntarista on mielenkiintoinen, kertoo Puumalan kunta tiedotteessaan.

Lisäksi palkintolautakunta lunastaa ehdotuksen nimeltä Vasten Auringon Siltaa. Tämä ehdotus voitti myös yleisöäänestyksen. Teoksen suunnittelijat ovat Joonas Saaranen ja Arto Heiskanen WhiteNight Lighting Oy:stä.

-Tässä ehdotuksessa palkintolautakunta arvosti erityisesti ympärivuorokautista silmäniloa. Päivänvalon hyödyntäminen tekee kohteesta kiinnostavan myös valoisaan kesäaikaan, jolloin Puumalan väkiluku moninkertaistuu kesäasukkaiden myötä, selvittää Puumalan kunta.

Valaistussaneeraus on tarkoitus toteuttaa ennen juhannusta.

KUVAT: Pienemmässä kuvassa Saimaanmajakka, valaistussuunnittelijana Heini Myllyoja. Isommassa kuvassa Vasten Auringon Siltaa, suunnittelijoina Joonas Saaranen ja Arto Heiskanen, WhiteNight Lighting Oy.