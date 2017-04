Arpa ratkaisee keskustan viimeisen valtuustopaikan

10.4.2017

Mikäli tarkistuslaskenta ei tuo muutoksia kuntavaalien äänimääriin, keskustan Annukka Hämäläinen ja Jukka Pitkonen joutuvat keskinäiseen arvontaan valtuustopaikasta, sillä heillä on sama määrä ääniä.

Eilen julkistettu oikeusministeriön vaalitulospalvelu on tältä osin virheellinen, sillä siinä kerrotaan Hämäläisen menneen läpi. Virhe on syntynyt vaalijärjestelmän tietotekniikasta, jossa ehdokkaat on laitettu järjestykseen vertailuluvun mukaan ja Hämäläinen on saanut isomman vertailuluvun kuin Pitkonen. Järjestelmä laskee saman äänimäärän saaneet siten, että ensimmäiseksi sijoitetaan pienemmällä äänestysnumerolla ehdolla ollut. Täten Hämäläinen on tässä edellä, sillä hänen numeronsa oli 15 ja Pitkosen 31.

Hämäläisen ja Pitkosen osalta arvonta suoritetaan keskiviikkona. Myös vaalitulos vahvistetaan virallisesti silloin. Äänten tarkistuslaskenta tehdään tänään maanantaina.