4.4.2017

Puumalassa on toistaiseksi äänestänyt 28,8 prosenttia äänioikeutetuista. Tämä tarkoittaa 569 äänestäjää. Heistä 301 on ollut naisia ja 268 miestä.

Ennakkoäänestys jatkuu vielä tänään kello 17 saakka kunnantalolla. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai 9.4.

