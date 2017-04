Ennakkoäänestys päättyi

4.4.2017

Ennakkoäänestys Puumalassa on päättynyt. Yhteensä ääntään käytti viikon aikana 755 kuntalaista. Heistä naisia oli 411 ja miehiä 344. Yhteensä äänioikeutettuja on 1 978.

Puumalan ennakkoäänestysprosentiksi muodostui 38,2.

Varsinainen vaalipäivä on tämän viikon sunnuntai 9.4.

Juttua päivitetty kello 21.45. Ääniä laskettiin vielä 25 lisää alkuperäisen jutun julkaisun (noin kello 18.30) jälkeen. Vaalihuoneisto sulkeutui kello 17. Oikeusministeriön tulospalvelu laahasi hieman jäljessä.