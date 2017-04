Puumalan siltatornin valaistusideoista voi äänestää

3.4.2017

Puumalan siltatornin valaistusideoita tuli kaksi ehdotusta, joita voi äänestää vielä keskiviikkoon 5.4. asti Puumalan kunnan etusivulta ”uutiset” -valikon alta. Määräaikaan mennessä jätettiin ideakilpailuun kaksi ehdotusta. Niistä toisen nimi on Puumalan siltatorni – Uudessa valossa ja toisen Vasten auringon siltaa.

SILTATORNIN uuteen ilmeeseen satsataan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Yhteistyössä ovat Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy.

-Puumalan siltatorni on tunnettu maamerkki, jota halutaan korostaa valaistuksen keinoin ja tehdä näin siltatornista entistäkin tunnistettavampi osa Puumalan sataman maisemaa, tuoden näin kohteeseen sekä koko alueelle uudenlaista arvoa, sanoo tekninen johtaja Kimmo Hagman.



KILPAILUTUKSEN vaatimuksena oli muun muassa, että siltatornin nykyinen energiaa haaskaava loisteputkivalaistus vaihtuu ledivaloiksi. Valaistuksen lopputuloksena tulee olla toimiva sisävalaistus hissitornin kulkuväylillä sekä sisä- että ulkopuolisilla alueilla. Valaistuksen tulee soveltua ympäristöön ja teemallisesti sen pitää muuntua hyödyntäen leditekniikkaa, värivalaistusta ja C2 SmartLight -valaistuksenohjausta. Määräaikaan mennessä ehdotuksia ideakilpailuun jätettiin kaksi.

-Suunnitelman mukainen valaistussaneeraus on tarkoitus toteuttaa ennen juhannusta, jolloin kesäasukkaat jälleen kansoittavat Puumalan ja siltatornin hissi on jatkuvassa käytössä kuljettaen kulkijoita sataman ja sillan välillä, sanoo Hagman.

Valmis valaistusratkaisu julkistetaan Puumalan Siltakemmakoissa 2.8.2017.

Kunnan etusivun lisäksi äänestysosoite on: www.c2smartlight.com/puumala