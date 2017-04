Varovaisuutta liukkaille teille!

2.4.2017

Ainakin Sulkavantie on ollut aamusta petollisessa kunnossa. Puumalasta Sulkavalle aamuseitsemältä ajanut kommentoi tien olleen huonoimmassa kunnossa koko talvena.

Tien päälle sataneen ohuen lumikerroksen alla on jäätä.

Aamulla Puumalan-Sulkavan välillä oli kahdet selkeät ulosajojäljet, joissa autoa on ilmeisesti jouduttu hinaamaan ja työntämään. Lisäksi matkalta löytyi yhdet ulosajojäljet, joissa autolla on päästy omin voimin takaisin tielle.

Tiellä on merkkejä myös muista penkkoihin ajautumisista.

Aamulla tietä ajanut kertoo, että häneltäkin auto lähti käsistä ja kulki hetken aikaa poikittain ennen kuin pito palasi. Hyvää tuuria oli se, ettei kukaan tullut sillä hetkellä vastaan.

Myös muut tiet saattavat olla petollisen jäisiä.

Kuva on arkistokuva aiemmin tältä talvelta.

Share This: