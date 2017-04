Kuntavaaleissa äänestänyt kohta viidennes

2.4.2017

Kuntavaalien neljänä ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä on Puumalassa käynyt äänestämässä 18,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Puumalassa on 1 978 äänioikeutettua. Heistä äänestämässä on käynyt 371, joista 179 miestä ja 192 naista.

Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona ja jatkuu vielä ensi tiistaihin kello 17 saakka. Myös tänään sunnuntaina voi käydä äänestämässä kello 10-14. Paikka on kunnantalon valtuustosalissa sisääntulokerroksessa.

Varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntai 9.4.

Eilen julkaistu uutinen massiivisesta äänestysprosentista 99,99 olikin aprilliuutinen, joten nyt on päästy takaisin oikeusministeriön viralliseen päiväjärjestykseen.