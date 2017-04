Puumalan äänestysprosentti kahdessa päivässä 11,6

31.3.2017

Kuntavaalien toinen ennakkoäänestyspäivä ei ollut Puumalassa yhtä vilkas kuin keskiviikko, jolloin äänestys alkoi kello 9.

Keskiviikkona uurnilla kävi 6,8 prosenttia 1 978 äänioikeutetusta. Torstain jälkeen äänestysprosentti on 11,6.

Yhteensä kahden päivän aikana Puumalassa on äänestänyt 230 henkilöä, joista 109 miestä ja 121 naista.

Ennakkoäänestys jatkuu 4.4. saakka. Varsinainen vaalipäivä on 9. huhtikuuta.

Kuva: Marjatta Helander kävi äänestämässä heti aamuyhdeksältä keskiviikkona.

