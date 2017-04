Ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti

30.3.2017

Puumala on ensimmäisen kuntavaalien ennakkoäänestyspäivän jälkeen sijalla 15 valtakunnallisessa äänestysaktiivisuusrankingissa. Puumalassa kävi keskiviikkona äänestämässä 6,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissa Puumala sijoittuu toiseksi Enonkosken ollessa ykkösenä 8,1 prosentilla.

Puumalassa on 1 978 äänioikeutettua. Keskiviikkona äänesti 74 naista ja 61 miestä.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin äänestysprosentti oli keskiviikkona 4,2. Koko maan prosentti oli 3,8.

Ennakkoäänestys jatkuu 4.4. saakka. varsinainen vaalipäivä on 9. huhtikuuta.

Share This: