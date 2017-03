Aku Hirviniemestä ja Niina Lahtisesta Vuoden mökkiläiset 2017

28.3.2017

Maa- ja metsätalousministeriön Saaristoasiain neuvottelukunta, Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry ja Messukeskus ovat Puumalan kunnan esityksestä valinneet Vuoden 2017 mökkiläisiksi Puumalan kunnan kesäasukkaat, näyttelijäpariskunta Aku Hirviniemen ja Niina Lahtisen. Kunniamaininta jaetaan Kevätmessuilla 8. huhtikuuta Messukeskuksessa Helsingissä.

Lahtisen ja Hirviniemen kesäpaikka sijaitsee Puumalassa noin viiden minuutin venematkan päässä keskustasta.

Kesäkäytössä oleva mökki on pyhitetty rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.

-Mökki on meille todella tärkeä paikka. Siellä keskitymme lomailuun ja yhdessäoloon koko perheen kanssa. Veneilemme, saunomme, istumme paljussa ja vietämme aikaa lähellä mökkeilevien tuttavaperheiden kanssa. Tänä vuonna keskitymme loppukesästä kanttarellien metsästämiseen, kuvailee Aku Hirviniemi.

-Kesän mökkioleilua keskeyttävät tosin muun muassa elokuvaprojektit.

KUNNANJOHTAJA Matias Hilden kehuu näyttelijäpariskuntaa.

-Aku Hirviniemi ja Niina Lahtinen ovat tuttu näky Puumalan katukuvassa, ja he käyttävät aktiivisesti paikkakunnan palveluja.

-Erityisen arvokasta kuitenkin on, että he ovat tuoneet Puumalaa esille lukuisin eri tavoin erityisesti televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Omalla panoksellaan he ovat tehneet todella arvokasta työtä myönteisen paikkakuntaimagon kehittämiseen.

-Hirviniemeä ja Lahtista voidaan pitää erinomaisina esimerkkeinä positiivisesta kotiseutuhengestä, jossa omia vahvuuksia hyödynnetään myös paikkakunnan ja paikkakuntalaisten hyväksi. Pienelle paikkakunnalle tunnettuus on yksi avaintekijöistä elinvoiman varmistamisessa.

Vuoden mökkiläinen -kunniamaininta jaetaan OmaMökki -messuilla lauantaina 8.4. klo 12 Pohjantähti-lavalla. Palkinnon jakavat Saaristoasiain neuvottelukunnan, Vapaa-ajan asukasliitto ry:n ja Messukeskuksen edustajat. Vuoden mökkiläinen -kunniamaininnan vastaanottaa pariskunnan puolesta Aku Hirviniemi.

Lähde mukaan Puumala-lehden lukijamatkalle seuraamaan Aku Hirviniemen palkitsemista. Matkavaraukset Vesa Virralle 0400 676 122 tai virtalines@virtalines.com.