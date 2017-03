16.3.2017

Puumala on Etelä-Savon maakunnan ahkerin pöntöttäjä Miljoona linnunpönttöä -kampanjassa. Puumalassa on asetettu metsiin tiistaina 14.3. mennessä kaikkiaan 4 658 pönttöä, mikä on asukasta kohden 2,08 pönttöä.

Mirja ja Timo Peltovuori ovat ripustaneet Luukkolassa kotinsa lähialueelle 42 asuntoa linnuille.

Lue Peltovuorten toiminnasta lisää Puumala-lehdestä.

