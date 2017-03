Ota rahat ja juokse

16.3.2017

Niinhän siinä sitten oli käynyt. Poika oli unohtanut reppunsa sivutaskun auki, sivutaskussa oli lompakko ja lompakossa kaikki ajokortista, luottokortista, KELA-kortista, käyntikorteista ja salikortista lähtien.

Olipa sillä kertaa rahaakin. Poika oli nimittäin lopen kyllästynyt siihen, että erilaiset pankit, kauppaketjut, myymiöt, huoltoasemat, kahvilat ja kauppalopot keräsivät hänestä tietoja ”räätälöityä” markkinointia varten.

Mutta niin siinä oli käynyt. Poika oli tuntenut rautatieaseman ruuhkassa pienen tönäisyn, nähnyt lompakkonsa jonkun kädessä ja sen jonkun vauhdittavan askeleitaan, kiihdyttävän juoksuun ja katoavan lauantaipäivän ruuhkaan. Sinne meni…

Sinne meni kaikki ja sen kaiken hankkiminen maksaisi aikaa, vaivaa, verta, hikeä ja kyyneleitä. Ja herrrrmmmmojaaa!! Korttien takaisin hankkiminen maksaisi – aikaa, jonotusmaksuja, palvelumaksuja…maksuja, maksuja, maksuja. Rahaa! Rahaa! Rahaa!

Poikaa harmitti. Kuinka rahasta onkin tullut kaiken mitta. Miksi kaikki arvioidaan rahassa?

”Eihän tässä enää pääse ovestaan ulos, kun on jo jonkun kauppalopon käsi lompakolla! Pian kai tässä saa maksaa hengitysilmastakin. Milloin keksivät konstin jokamiehenoikeuksilla rahastamiseen? Luonnossa kulkemiseen?”

”Sehän on nykyään niin terapeuttista, laskee verenpainetta, helpottaa stressiä ja tekee onnelliseksi. Johan siinä on hitto sentään rahastamisen paikka. Että onnelliseksi ja ilmaiseksi. Se ei käy! Se ei kerta kaikkiaan käy! Rahaahan siitä on saatava – jonkun taskuun! Tässä härskeimmälle ilmainen rahastamisvinkki!!”, Poika mietti.

Ja miettipä saman tien toisenkin rahastamisajatuksen. ”Jos jokainen suomalainen antaisi minulle euron, olisin melko pian monimiljonääri.”

Poika käynnisti ideointikoneensa, teki kustannus-hyöty-analyysejä, pohti tarvehierarkioita, ajatteli onnen ja murheen välistä suhdetta ja totesi.

”Ihminen haluaa olla onnellinen. Ihminen ei itse halua erityisemmin tehdä itse mitään onnellisuutensa eteen. Ihminen maksaa mielellään terapeuteille, konsulteille, lääkäreille, hoitajille, hoivaajille, hemmottelijoille ja muille erilaisille ihmismielen insinööreille onnen tarjoamisesta. Siis miksen minä, kun muutkin.”

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Kun isot rahastavat, pienetkin rahastavat. Poika päätti heittää Facebook-sivullaan haasteen. Kaikki on sallittua ja moraalinen ja moraaliton seisovat samalla lähtöviivalla.

”Tuhat euroa sille, joka keksii keinon, jolla jokaiselta suomalaiselta saa euron! Kaikki ideat otan ilolla vastaan!”

Päivi Musakka