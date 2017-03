16.3.2017

Kunnan talous on hyvässä kuosissa. Kunta on mennyt talousarviossaan varovaisuus edellä ja viime vuoden budjetti laadittiin 23 000 euroa tappiolliseksi. Tilikauden ylijäämä oli kuitenkin 1,6 miljoonaa euroa.

Kunta on myös nettotarkasteltuna velaton, sillä lainaa on 2,1 miljoonaa, jonka kunta voisi halutessaan heti maksaa pois.

Lue kunnan taloudesta lisää Puumala-lehdestä.

