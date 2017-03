Kunta kaavailee osin maksutonta varhaiskasvatusta

14.3.2017

Puumalan kunta on siirtymässä Suomen ensimmäisten kuntien joukossa osittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Kunta on tarjoamassa jokaiselle puumalalaiselle lapselle viikoittain 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatusta eli käytännössä päivähoitoa.

Maksuttomuus on määrä ottaa käyttöön toukokuun alusta alkaen.

Osittainen maksuttomuus tarkoittaa myös sitä, että kokopäivähoidossa olevien lasten maksut käytännössä puolittuvat nykyisestä. Enimmillään tämä voi euroissa tarkoittaa yksittäisen lapsen osalta noin 1 600 euroa pienempää päivähoitomaksua vuosittain.

Asiasta päättää lopullisesti kunnanvaltuusto 2.5.

