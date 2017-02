Iloista veronmaksajaa metsästämässä

23.2.2017

Maksamme Suomessa varsin paljon veroja. Vuonna 2015 eri veroja kerättiin 92 miljardia euroa, keskimäärin 17 000 euroa asukasta kohden. Siis noin 1 400 euroa kuussa jokaista henkeä kohden, vauvasta vaariin. No, toki yritykset maksoivat tästä myös osansa, mutta nekin toki saavat tulonsa pohjimmiltaan kansalaisilta.

Verotuksen avulla yksityistä kulutusta siirretään julkiseksi kulutukseksi. Poliittinen ja taloustieteellinen katsantokanta määrittää sen, kuinka korkea veroaste on kenenkin mielestä järkevä. Liian korkea verotus vaikuttaa liikaa yksilön valintoihin ja kannustavuuteen, liian matala puolestaan nostaa taloudellista eriarvoisuutta ja saattaa myös heikentää kansakunnan kilpailukykyä. Täydellinen veroaste lienee määriteltävissä, mutta sen löytäminen on mahdotonta.

Monihan luulee, että ei saa eikä ole saanut maksamilleen verorahoille mitään vastinetta. Tämähän ei toki ole edes verojen tarkoituskaan: niiden tulee aina olla vastikkeettomia, muuten kysymys on palvelumaksuista. Mutta mistä vastinetta sitten tehokkaimmin saa?

Esimerkiksi vuonna 2015 perusopetus maksoi Puumalassa oppilasta kohden yli 18 000 euroa: asiakkaallehan palvelu on maksuton. Varhaiskasvatuksessa kustannukset olivat noin 11 000 euroa lasta kohden. Asiakasmaksut kattavat näistäkin varsin pienen siivun. Kansalaisopiston palveluja kannattaa erityisesti hyödyntää: saat sitä kautta noin 500 euron vuotuisen verohyödyn vapaan sivistystyön muodossa. Ja jos pärjäät vähemmällä, käy kirjastossa: yhden kirjan lainaamalla julkinen valta antaa sinulle sivistystä noin kahdeksan euron edestä.

Keskimäärin jokainen puumalalainen nautti vuonna 2015 kunnan katuverkosta, yksityistieavustuksista ja valaistuksesta noin 145 euron edestä. Jos joku on jäänyt verorahoilla tuotetuista palveluista niin osattomaksi, ettei ole tästäkään nauttinut, niin lupaan tarjota kahvit Kuittisessa, kunhan ensin jollain keinolla pääset sinne.

Ja jos haluat maksimoida vastineen verorahoille, niin suosittelen hankkimaan koiran tai kissan ja käyttämään sitä kunnallisella eläinlääkärillä, mieluiten toki mahdollisimman usein. Toki joudut itsekin maksamaan muutaman kympin käyntimaksun, mutta samalla Puumalan kuntaan lähtee 105 euron lasku samasta asiakaskäynnistä. Tammikuussa tätä erinomaista palvelua sai 24 puumalalaista pieneläintä yhteensä 2 520 euron arvosta. He ainakin ovat iloisia veronmaksajia, jos itse koetkin jääneesi osattomaksi veromarkkojen uusjaosta.

Matias Hilden