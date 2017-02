Testamentti – Ystävälle

16.2.2017

Ystävä ymmärtää minua jo puolesta sanasta…. useimmiten ei tarvita edes sitä. Aito ja korvaamaton ystävä on sellainen, josta voi olla fyysisesti erossa kauankin. Mutta heti kun kohtaamme – vaikka vuosienkin jälkeen – juttu jatkuu luontevasti heti ensi hetkestä lähtien siitä, mihin se aikoinaan jäi. Ikään kuin välissä ei olisi ollut sitä aikaa – tai matkaa. Hyvän ystävän haluaa säilyttää vierellään mielellään sananmukaisesti viimeiseen hengenvetoon asti. Ja mikäli molemmat ystävykset haluavat, voi tehdä vaikkapa peräti kirjallisen dokumentin vastaisen varalle. Dokumentin virallinen nimi on hoitotahto tai hoitotestamentti. Asiakirja olisi hyvä laatia vielä silloin, kun on nuori, nuorehko ja kohtuullisen terve. Kuulostaa hullulta, mutta eipä useinkaan voi etukäteen tietää, mikä päivä tai hetki tuota tahdonilmaisua tarvitaan.

Viime aikoina on käsitelty eri medioissa paljon vanhusten, muistisairaiden ja muiden pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kohtelua ja hoitokäytäntöjä. Suuri osa hoitoalan henkilöstöstä työskentelee tällaisten hoidettavien parissa. Siinä vasta on vaikea yhtälö, kun laitos- tai kotihoidossa olevien potilaiden/asiakkaiden omaisten ja ystävien pitäisi voida ja osata puntaroida saatavaa palvelua sekä saajan että antajan näkökulmasta.

Esimerkiksi Muistiliiton sivuilla on aika hyvä valmis lomake, jota voi käyttää oman hoitotahdon ilmaisemiseen. Siellä on myös malliksi täytetty lomake, joka on sikäli hyödyllinen, että siitä voi ammentaa esimerkkejä niistä asioista, joita omalla hoitotahdollaan voi itse kukin määritellä. Hoitotahdossaan ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei enää kykene päätöksen tekemiseen vakavan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa annettu tahdonilmaisu on joko suostumus tulevaisuudessa annettavaan hoitoon tai kieltäytyminen siitä.

Hoitotahdossa on mahdollisuus antaa muunkinlaisia ohjeita halutusta hoidosta ja hoivasta. Se voi sisältää toiveita esimerkiksi hoitopaikan valinnasta ja hoivan arkeen liittyvistä melko pienistäkin yksityiskohdista. Mallilomakkeessa oli kirjattu ylös esimerkiksi toiveita ruuan maustamisesta, pukeutumistyylistä, käytettävien vaatteiden väreistä ja materiaaleista, meikkauksesta, muista mieltymyksistä kuten vaikkapa rakkaudesta punaviiniin, musiikkiin tai tiettyihin lempi-tv-ohjelmiin ja niin edelleen.

Erityisen tärkeä asia on muistaa mainita hoitotahdossaan, että haluaa omaisuuttansa käytettävän säästelemättä itsensä hyväksi, parhaan mahdollisen hoidon saamiseksi. Ja se, että tahdonilmaisun kirjallisesti tehnyt on kertonut tarpeeksi monelle läheiselle sen, mistä ohjeet ovat löydettävissä. Omakanta -palvelu esimerkiksi lienee asiallinen tallennusosoite.

Tätä tarinaa kirjoitellessani on Ystävänpäivä. Ja itse kirjoituksen aihe tavallaan melkoisen synkkä ja raadollinen. Mutta kaikilla se loppusuora jossakin kohtaa häämöttää. Sillä suoralla tarvitaan niitä – ystäviä.

Tuula Närvänen