Kuoleviksi väitetyistä kunnista

Suomen Kuvalehdessä muutama viikko sitten julkaistu juttu kuolevista kunnista herätti kiinnostavan keskustelun, joka toivottavasti jatkuu ja syvenee. Puumalakin oli lisätty tuolle kuolevien kuntien listalle. On hienoa, että Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden otti useilla foorumeilla julkisuudessa kantaa asiaan ja toi esiin hyvin perusteltuja, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Minunkin mielestä tuollaiset koko maata koskevat, keskitetysti tehdyt listat, eivät tee oikeutta pienille väestötappiokunnille. Niistä jokainen on oman laisensa, omine mahdollisuuksineen ja heikkouksineen. Näiden kuntien asukkailla tulee olla oikeus tehdä omat valintansa kunnallisen itsehallinnon puitteissa.

Keskusteltaessa kuntajaotuksesta, on hyvä muistaa, että kansalaisten yhdenvertaisuuden nimissä palvelut tulee järjestää eri puolilla maata edes kohtuullisen tasavertaisesti. Monet pienet kunnat, kuten Puumala, ovat toimineet aktiivisesti hakiessaan uusia tapoja tuottaa palvelut. Tästä hyvänä esimerkkinä on Puumalassa järjestetty lukiokoulutus. Jos Puumala ei olisi itsenäinen kunta, niin olisiko Puumalassa lukio-opetusta, on hyvä pohtia. Pienten kuntien hallintokustannukset on puristettu yleensä hyvin kohtuulliksi.

Toki asukasluvun voimakkaan vähenemisen seurauksena palvelut heikkenevät, vaikka kunta olisi itsenäinen. Siksi on tärkeää kyetä pitämään huolta terveestä väestökehityksestä. Se on monen pienen kunnan, myös Puumalan, suurin haaste. Tilannetta helpottaa, jos kunta on merkittävä vapaa-ajan paikkakunta. Puumalassakin vapaa-ajan asukkaat auttavat ylläpitämään paremmat palvelut, kuin mitä pelkän perusväestön varassa kyettäisiin tekemään. Tämä toimii toisinkin päin: ilman toimivia palveluja, ei mikään kunta voi kehittyä kunnolla vapaa-ajan paikkakuntana. Tällöin kyse ei ole vain julkisista, vaan erityisesti yksityisistä palveluista. Jos kunta ei ole enää tosiasiallisesti toimintakykyinen, ei sen olemassaolo saa olla myöskään itsetarkoitus.

Kuntien keskeinen tehtävä, joka korostuu entisestään, on alueen elinvoiman kehittäminen. Kunnat menestyvät tässä tehtävässä toimiessaan yhdessä muiden paikallisten toimijoiden, kuten yritysten ja järjestöjen sekä naapurikuntiensa kanssa. Kyse on kotiseuturakkaudesta, tahdosta edistää oman kotiseudun asiaa. Takavuosina TV:stä tuttu ”Kaikki Puumalan puolesta” on tästä yhteishengestä hyvä esimerkki, jota tarvitaan nyt ja jatkossakin. Erityisesti syrjäisimmillä alueilla pienilläkin kunnilla on yleensä ollut huomattava merkitys alueensa elinvoiman ja yhteisen kehittämistahdon ylläpitäjänä. Valitettavan monessa kuntaliitoksessa, ellei asiaan ole erityisesti haluttu panostaa, on tämä tahto menetetty ja liitosalueet ovat liian usein joutuneet heikkemiskierteeseen.

Yksikään kunta ei saa pienuutensa takia muita enemmän valtionosuuksia, kuten monesti näkee väitettävän. Valtionosuudet määräytyvät mm. väestön ikärakenteen, asutusrakenteen ja muiden vastaavien tekijöiden perusteella. Eli pieniä kuntia ei ylläpidetä niitä suosivan valtionosuusjärjestelmän avulla.

Toki Puumalaa on auttanut se, että se on viime vuosien aikana tehdyissä kuntien rahoitusuudistuksissa ollut yleensä voittajien joukossa. Sitä tärkeämpää on se, että Puumala kunnassa on toimintaa tehostettu merkittävästi. Tahto ja kyky pitää kunnan talous kunnossa on kunnan itsenäisyyden perusasioita. Puumalassa tilanne on tässä suhteessa hallinnassa. Toivottavasti tänä keväänä valittava uusi valtuusto pitää siitä huolta jatkossakin.

Timo Kietäväinen