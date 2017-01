Matias Hildenin lisäksi Imatran kaupunginjohtajaksi 16 hakijaa

27.1.2017

Imatran kaupunginjohtajahaku on nytkähtänyt eteenpäin. Hakuaikaa jatkettiin tähän päivään asti. Nyt hakijoita on yhteensä 17. Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden on yksi heistä.

Hilden haki virkaa jo ensi vaiheessa ja hänen hakemuksensa on odottanut Imatralla. Alun perin hakuaika päättyi 2.12., mutta Imatra halusi katsoa, saako se lisää hakijoita.

Imatran kaupunginvaltuusto pyrkii päättämään uuden kaupunginjohtajan helmikuun kokouksessaan maanantaina 20. helmikuuta.

Haastatteluryhmä kokoontuu maanantaina 30.1. käsittelemään hakemuksia. Haastatteluille on varattu alustavasti päivät 10.2. ja 15.2.

Imatran nykyinen kaupunginjohtaja Pertti Lintunen jää eläkkeelle 1.5.2017.

IMATRA haki ilmoituksessaan näkemyksellistä vaikuttajaa, joka hahmottaa kokonaisuudet, on päämäärätietoinen ja organisointitaitoinen toteuttaja sekä innostava johtaja.

Imatralla uuden kaupunginjohtajan keskeisenä tehtävänä on hakuilmoituksen mukaan Imatran edunvalvonta niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla.

VIRKAA hakivat:

Aaltonen Jari, MSc / MBA / Filosofian maisteri, toimitusjohtaja, Joensuu

Alaheikka Risto, KTM, senior industrial advisor, Tornio

Aminoff Jalo, DI / maatalous ja metsätieteiden tohtori, Karjalohja

Enlund Merja, hallintotieteiden maisteri, rahoitusasiantuntija, Seinäjoki

Hasu Rami, DI, senior advisor, Hamina

Helander Timo, valtiotieteen kandidaatti, Helsinki

Hilden Matias, hallintotieteiden maisteri, kunnanjohtaja, Puumala

Huuskonen Vesa, yleisesikuntaupseeri, kunnanjohtaja, Imatra

Inkilä Jani, opiskelija, Kuopio

Kiuru Jukka-Pekka, diplomimerikapteeni, aikuiskoulutusjohtaja / lehtori, Imatra

Kiviaho Timo, KTM, toimitusjohtaja, Helsinki

Kujansivu Alina, yhteiskuntatieteiden maisteri, II kaupunginsihteeri / viestintäjohtaja/ kaupunginjohtajan varahenkilö, Lappeenranta

Merjonen Päivi, filosofian tohtori, tutkija, Helsinki

Pietiläinen Jorma, DI, kehittämisjohtaja, Joensuu

Pokki Simo, LTO, yrittäjä, Nokia

Wuorela Hannu, filosofian maisteri, Piispanristi

Lisäksi yksi henkilö ei halua nimeään julkaistavan tässä vaiheessa hakua.