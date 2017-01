Okkolan Lomamökeille Vuoden Matkailuteko -palkinto

21.1.2017

Okkolan Lomamökit on saanut Vuoden 2016 Matkailuteko -palkinnon. Sen myönsi Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n hallitus.

Perusteluissaan hallitus totesi, että Okkolan Lomamökit on osallistunut aktiivisesti seudun matkailun kehittämiseen oman yrityksensä kehittämisen lisäksi ja vaikuttanut omalla toiminnallaan siihen, että Saimaa ja Mikkelin seutu ovat saaneet merkittävää näkyvyyttä myös kansainvälisesti.

Yritys on muun muassa toiminut kansainvälisesti tunnetun, brittiläisen Hairy Bikers -kuvausryhmän isäntäyrityksenä. Palkintoperusteluissa sanotaan, että Okkolassa kuvattu jakso on esitetty useissa eri maissa ja se on lisännyt merkittävästi Etelä-Savon tunnettuutta maailmalla.

Lisäksi Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n hallitus painotti, että Okkolan Lomamökit ansaitsevat palkinnon myös menestyksen, avoimuuden ja aktiivisen yhteistyön tekemisen johdosta. Edelleen suitsutus jatkuu, että yritys on ollut avoin uusille haasteille ja halunnut kehittää omaa toimintaansa ja koko alueen vetovoimaa ennakkoluulottomasti ja pitkäjänteisesti.

MÖKINVUOKRAUKSELLA on Niinisaaressa pitkä historia. Eija ja Aaro Okkola rakensivat ensimmäisen lomamökin Saimaan saaristoon jo ennen kuin Niinisaareen oli lossiyhteys.

Saksalaisten ja muiden matkailijoiden löydettyä mökit toiminta laajeni muun tilanpidon ohella pikkuhiljaa. Eijan ja Aaron pojan Heikin astuessa tilan isännän saappaisiin 1984 ja Paulan muuttaessa tilalle 1985 mökinvuokraus alkoi saada entistä tärkeämmän roolin tilan toiminnassa.

Ravintola Niinipuu avasi ovensa vanhassa navettarakennuksessa 1991.

Mökkien peruskorjaukset, laajennukset ja uusien mökkien rakentaminen ovat pitäneet Paulan ja Heikin

jatkuvasti kiireisenä. Kaikki mökit ja huvilat ovat arkkitehtuuria opiskelleen Heikki Okkolan suunnittelemia.

Palkinto jaettiin 21.1. Yrittäjägaalassa Savonlinnassa.

Kuva: Tuula Vainikka.