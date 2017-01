Pantasusi Pele haukututti koiria

Kartalla Pelen liikkuminen 7.-19.1.2017 välisenä aikana.

Lieviskässä Mustalammin kennelin kuusi koiraa elämöivät keskiviikon vastaisena yönä normaalista poiketen.

-Useamman tunnin metelöivät ja kahdelta tuli hiljaisuus. Lähdin katsomaan, ovatko koirat jo hävinneet, kertoo kennelin toinen omistaja Tanja Raivio.

Sudet eivät ole olleet aivan kennelin tuntumassa, mutta koirat kyllä aistivat ne kilometrien päästäkin.

Raivio sanoo, että koirien haukkumisesta kyllä tietää, ketä ne haukkuvat.

Sudet ovat aiemminkin vierailleet Lieviskässä.

-Alkusyksystä olivat hyvin lähellä ja jälkihavaintoja oli lähellä tarhaa.

Useamman mökkiläisen riistakameraan on tallentunut, kun sudet ovat vierailleet pihoissa.

-Ei se ole suden normaalia käytöstä, että tulevat pihapiireihin. Kyllä tilanne huolettaa, toteaa Tanja Raivio.

Pelen liikkeitä on voinut seurata riistapalvelut.fi -sivulta.

-Se on ollut ahkerassa käytössä, mutta palvelu jää helmikuun lopussa tauolle ja se avataan taas vasta syksystä, kertoo Raivio harmissaan.