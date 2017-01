Intian ihmeitä

12.1.2017

Kirjoitan tätä kirjoitusta tiistai-iltana: päivänä, jolloin ainakin joka toisen median huulilla on ollut pääministeri Juha Sipilän Intian-matka. Sipilän epäillään myötävaikuttaneen siihen, että suomalainen yritys sai yli 100 miljoonan euron sopimuksen Intiaan. Asian ongelmana on, ainakin joidenkin mielestä, Sipilän lasten omistaman yhtiön vähäinen omistusosuus yhtiössä. Olisiko ollut parempi jos Sipilä olisi tämän yhteyden vuoksi hyllyttänyt firman muiden 16 yrityksen joukosta vienninedistämismatkalta? Vai olisiko Sipilän pitänyt itse jättää matka väliin, jolloin koko edistämistäkään eikä matkaa olisi tapahtunut? Tällaista keskustelua me nyt Suomessa käymme. Parempi olla tekemättä mitään, niin ei ainakaan kukaan vähänkään tuttu tai läheinen hyödy.

Pari päivää aiemmin Helsingin Sanomissa oli kansanedustaja Jaana Pelkosen laaja haastattelu. Hänhän on tullut tunnetuksi vapaamman alkoholipolitiikan kannattajana. Haastattelussa myös sivuttiin sitä, että Pelkonen on saanut vaalirahaa ravintola-alan yrityksiltä. Suurta ongelmaa HS ei asiassa nähnyt, Pelkonenkin viittasi siihen, että turkistarhaajatkin antavat vaalirahaa kansanedustajaehdokkaille.

Mitä tästä kaikesta siis opimme? Suomessa saa rahaa vastaan edistää politiikassa toisen hyvää. Sen sijaan jos edistät politiikassa jonkun yrityksen hyvää, ja siinä sivussa hyötyy joku läheisesikin, niin se ei ole ollenkaan hyvä juttu. Rehellisempää on ottaa suoraan rahat omaan taskuun.

Matias Hilden