12.1.2017

Naisilla on olemassa lihasryhmä, joka on piilossa eikä sitä ajatella ennen kuin se on pettänyt. Kyseessä ovat lantionpohjalihakset, naisten tärkein lihasryhmä, johon ei juuri ole valtakunnallisestikaan kiinnitetty huomiota.

Lue Puumala-lehdestä, miten lantionpohjalihakset vaikuttavat elämänlaatuun ja miten niitä voi treenata helposti.

