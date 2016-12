Kolme yritystä yhteistyöhön matkailun edistämiseksi

22.12.2016

Hanhiniitty, Okkolan Lomamökit ja Sahanlahti Resort ovat panneet viimeisen vuoden aikana hyvillä mielin merkille, kuinka Saimaan alue ja Puumala ovat saaneet kansainvälistä huomioita sekä lehdissä että muissa julkaisuissa.

Nyt nämä kolme yritystä ovat muodostaneet yritysryhmän, joka on saanut hankerahoitusta kehittämään matkailukauden pidentämistä. Hanketta hallinnoi Puumalan kunta.

-Yhteistyö on voimaa ja näemme saavamme yhdessä enemmän aikaiseksi. Osa hankkeen toimenpiteistä on yhteisiä ja osa on kunkin yrityksen yrityskohtaisia, kertoo Jaana Kuivalainen.